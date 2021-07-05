НАБУ завершило розслідування у справі VAB Банку

Новини

Facebook / НАБУ

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, який Нацбанк видав VAB Банку.

Про це пише пресслужба НАБУ.

У цій справі фігурантами стали:

9 посадовців Нацбанку, зокрема експерший заступник голови НБУ;

ексзаступник голови правління ПАТ «ВіЕйБі Банк»;

заступник директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку);

троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Водночас розслідування проти ще трьох осіб — фактичного власника, ексголови правління та ексголови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» — виділено в окреме провадження та поки що призупинене, тому що підозрювані перебувають у розшуку.

Справа VAB Банку

У жовтні 2014 року VAB Банк, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. НАБУ вважає, що VAB Банк не надав всіх необхідних для цього документів, але правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його прохання. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже у 25 разів.

Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту на два роки, які VAB Банк після завершення цього терміну не повернув.

У листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, зокрема, першому заступнику голови НБУ та власнику VAB Банку Олегу Бахматюку.