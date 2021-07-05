У Каспійському морі біля Азербайджану стався потужний вибух. Влада вважає, що через виверження грязьового вулкана

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Гаврило Григоров / ТАСС

У Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану увечері 4 липня пролунав вибух — там є великі морські родовища нафти і газу. Спочатку були припущення, що вибух стався на морських платформах нафтогазової компанії SOCAR або на танкерах, однак у Міністерстві екології прихильні до версії, що сталось виверження грязьового вулкана.

Про це повідомляє Meduza.

Вибух стався недалеко від селища Алят. В азербайджанській нафтогазової компанії SOCAR повідомили, що вибух зафіксували за 10—12 кілометрах від родовища «Умід», а на морських платформах аварій не було. Також компанія припустила, що вибух стався на танкері, але Каспійське морське пароплавство це заперечує.

Пізніше SOCAR припустила, що в Каспійському морі відбулося виверження грязьового вулкана. Директор Республіканського сейсмологічного центру Гурбан Етірмішлі також повідомив, що це схоже на грязьовий вулкан — про нього ж повідомило і Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану. Окрім цього, експерт з грязьових вулканів Марк Тінг з австралійського Університету Аделаїди заявив у коментарі The Guardian, що «це точно міг бути грязьовий вулкан». Він зазначив, що місце вибуху приблизно відповідає тому, де в 1958 році вже вивергався грязьовий вулкан.

МНС Азербайджану

На відео від Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджану видно місце виверження грязьового вулкана: камʼянистий острів, над яким піднімається дим. У SOCAR 5 липня повідомили, що вулкан поступово згасає.

До кінця не зрозуміло, що призводить до вибухів під час виверження грязьових вулканів. Найбільш ймовірно, що камені, що піднімаються вгору під час виверження, вдаряються один об одного і це викликає іскру, яка запалює газ.

В Азербайджані діє 300 з 700 грязьових вулканів. Вони за походженням повʼязані з нафтогазовими родовищами. В Азербайджані є також і морські грязьові вулкани — на Каспійському морі знаходиться понад 140 таких вулканів.