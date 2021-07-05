Путін, Лукашенко та Ердоган: «Репортери без кордонів» оновили список ворогів свободи преси

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Пресслужба президента Російської Федерації

У рейтингу ворогів свободи преси серед 37 лідерів країн або високопоставлених чиновників є самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його колега з Кремля Володимир Путін.

Відповідний перелік опублікували на сайті RSF.

Також «ворогами свободи преси» визнали главу уряду Угорщини Віктора Орбана та лідера Чечні Рамзана Кадирова.

За словами глави «Репортерів без кордонів» у Німеччині Крістіана Міра, перелік доповнено новими політиками з різних регіонів планети.

«Засоби, якими користуються ці особи, можуть відрізнятися, однак усі вони мають на меті одне — заблокувати повноцінне та неупереджене висвітлення подій. Безпосередньо щодо Росії цьогоріч ситуація зі свободою слова погіршилася кардинально. Особливо після серії мітингів на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який пережив замах», — пояснює Мір.

Щодо Лукашенка представники організації звернули увагу на придушення в Білорусі будь-якого вільного поширення інформації. Від моменту, коли у серпні 2020 року спалахнули протести, правоохоронці та силовики режиму затримали понад 500 журналістів, а деякі з них пережили тортури.

Крім того, до рейтингу потрапили північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, китайський лідер Сі Цзіньпін, філіппінець Родріго Дутерте, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, голова режиму в Венесуелі Ніколас Мадуро, президент Азербайджану Ільхам Алієв, голова Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов. До списку додали так званого генерала Міна Аунга Хлайна, що очолив хунту в М’янмі, яка захопила владу силою кілька місяців тому.