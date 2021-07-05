Кібератака на компанію Kaseya у США зачепила тисячі компʼютерів у Німеччині

Новини

Herman / Flickr

Жертвою кібератаки на компанію Kaseya стала також IT-компанія в Німеччині, що має тисячі клієнтів.

Про це повідомили у Федеральному відомстві з безпеки у сфері інформаційної техніки, пише DW.

Кібератака на виробника програмного забезпечення Kaseya, чий софт використовували велика шведська мережа супермаркетів Coop Sweden і багато підприємств малого та середнього бізнесу в усьому світі, могла торкнутися й тисячі компʼютерів в Німеччині. Таку оцінку висловили експерти Федерального відомства.

«Одна компанія, що надає послуги у сфері IT, уже повідомила про те, що зазнала атаки», — сказав експерт, відзначивши, що клієнтами вищезгаданої компанії були тисячі фірм.

У Німеччині очікують, що з 5 липня почнуть надходити повідомлення від постраждалих, чию роботу зачепили кібератаки. Вони могли не помітити зламу їхніх систем до початку робочого тижня.

При цьому лише підприємства, що працюють у критичних для інфраструктури країни галузях на кшталт енергопостачання, зобовʼязані повідомляти про здійснені проти них хакерські атаки.

Про злам програмного забезпечення VSA компанії Kaseya, унаслідок якого могли постраждати тисячі підприємств у всьому світі, стало відомо ввечері 2 липня. Фахівець із кібербезпеки Джон Гемонд з компанії Huntress Labs зазначив, що за цією кібератакою може стояти угруповання REvil, пов’язане з Росією.

Білий дім доручив американським спецслужбам розслідувати, хто стоїть за хакерською атакою на США.