Нардеп від «Слуги народу» заявив, що поліцейські вимагали у нього хабар. І опублікував довідку від нарколога

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Нардеп від «Слуги народу» Євген Брагар заявив, що його авто зупинили патрульні поліцейські та вимагали хабар. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у неділю, 4 липня. В поліції повідомили, що проводять службове розслідування через допис нардепа.

Брагар повідомив, що інцидент стався напередодні увечері. «Мене зупинили патрульні поліцейські у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номера. Патрульні не представились та почали одразу хамити. Декілька раз із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння», — написав нардеп.

Брагар додав, що згодом разом із поліцейськими поїхав до лікаря-нарколога і пройшов експертизу, результати якої будуть через 7 днів. Нардеп підкреслив, що вже зробив «паралельний незалежний тест» і він виявився негативним. Фото з його результатами він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Департамент патрульної поліції України вже заявив, що перевірить законність дій правоохоронців під час зупинки авто нардепа. «За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам», — йдеться у короткому повідомленні пресслужби відомства.

Водночас видання Новини.LIVE опублікувало запис з місця інциденту, на якому з правоохоронцями сперечається «помічник» Брагаря, який також перебував в авто. Його нардеп не згадував у своєму дописі.