Кількість жертв падіння військового літака на Філіппінах зросла до 45
- Автор:
- Костя Войтенко
- Дата:
-
Philippine Army 11ID
У результаті падіння літака C-130 Hercules Збройних сил Філіппін у неділю, 4 липня, загинули щонайменше 45 людей. Такі дані оприлюднило Міноборони країни, передає AFP.
C-130, на борту якого були близько 100 військовослужбовців, розбився під час заходу на посадку на острові Холо в провінції Сулу. Як повідомляють філіппінські ЗМІ, транспортник з невідомої причини втратив потужність і не дотягнув до злітно-посадкової смуги, впавши серед житлових будівель.
Майже всі пасажири C-130 — випускники військових училищ, вони прямували до нового місця служби.
За даними Міноборони, в результаті падіння літака загинули 45 осіб. З них 42 — військовослужбовці, ще троє — цивільні. Крім того, понад 50 людей госпіталізовані. Йдеться про 49 військових і чотирьох місцевих жителів.
Досі тривають пошуки пʼяти солдатів, які перебували на борту літака, що розбився.
- Відразу після падіння C-130 Hercules філіппінска влада заявила, що бойовики-ісламісти, які діють в провінції, не причетні до катастрофи.