Медики встановили причину смерті чоловіка, якому стало зле в день щеплення від COVID-19

Новини

Tim Reckmann / Flickr

Причиною смерті 47-річного чоловіка через чотири години після отримання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала гостра серцево-судинна недостатність.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА.

«За даними електронної амбулаторної карти пацієнта — хронічні захворювання не зареєстровані. За попередніми результатами судово-медичної експертизи — причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця», — повідомив департамент.

Фахівці наголосили, що ознак анафілаксії, шоку чи тромбозу немає. Розслідування триває, наразі медики очікують на результати морфо-гістологічних досліджень та обіцяють повідомити про будь-які нові з’ясовані факти, як тільки вони стануть відомі.

Медики закликають не сприймати цей випадок як пересторогу до вакцинації, оскільки наразі немає жодної вагомої підстави повʼязувати щеплення та смерть як причину та наслідок.

Нагадаємо, 2 липня у Вінницькій області через чотири години після отримання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech помер 47-річний чоловік. У пʼятьох інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, жодних побічних реакцій не виявлено. Спершу випадок смерті зареєстрували як «несприятливу подію після імунізації», оскільки так вимагає протокол, бо смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.