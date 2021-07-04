Байден не виключає участі російських хакерів у новій кібератаці на компанії США
- Автор:
- Софія Телішевська
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The Washington Post / Contributor
Білий дім направив американські спецслужби розслідувати, хто стоїть за хакерською атакою, від якої постраждали близько 200 американських компаній. Експерти кажуть про ймовірну причетність угруповання REvil, яке пов’язане з Росією.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Bloomberg.
«Спочатку вважалося, що це не російська влада, але ми в цьому ще не впевнені», — заявив глава Білого дому та додав, що США відповість Путіну на такі дії.
Байден доручив спецслужбам провести розслідування. Представники фірми Huntress Labs Inc., що спеціалізується на компʼютерній безпеці, припускають, що за атаками кіберзлочинців може стояти російськомовне угруповання під назвою REvil.
- Обʼєктом нової кібератаки 1 липня стала IT-фірма Kaseya з Флориди. Внаслідок атаки тільки в Сполучених Штатах постраждали не менше 200 компаній, що використовують програмне забезпечення Kaseya, а у всьому світі злам міг вплинути на діяльність близько 1 000 підприємств. Жертвами кіберзлочинців стали і кілька мереж супермаркетів Швеції, які також користуються послугами Kaseya. Компанія ESET заявила, що від дій зловмисників постраждали фірми у як мінімум 17 країнах світу.