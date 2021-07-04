Байден не виключає участі російських хакерів у новій кібератаці на компанії США

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The Washington Post / Contributor

Білий дім направив американські спецслужби розслідувати, хто стоїть за хакерською атакою, від якої постраждали близько 200 американських компаній. Експерти кажуть про ймовірну причетність угруповання REvil, яке пов’язане з Росією.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Bloomberg.

«Спочатку вважалося, що це не російська влада, але ми в цьому ще не впевнені», — заявив глава Білого дому та додав, що США відповість Путіну на такі дії.

Байден доручив спецслужбам провести розслідування. Представники фірми Huntress Labs Inc., що спеціалізується на компʼютерній безпеці, припускають, що за атаками кіберзлочинців може стояти російськомовне угруповання під назвою REvil.