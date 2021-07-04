На Філіппінах розбився військовий літак. На борту перебували 85 осіб

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На Філіппінах військовий літак C-130, на борту якого перебували десятки людей, розбився під час спроби сісти на острів Холо на південному заході країни.

Про це повідомляє Current News Bulletin.

За інформацією ЗМІ, на борту було 85 військових. Відтак 15 осіб вдалося визволити з палаючого літака, рятувальні роботи на місці катастрофи тривають.

Генерал Збройних сил країни Сіріліто Собежана висловив надію, що інших членів екіпажу також вдасться врятувати.

«Рятувальники зараз на місці, ми молимося, щоб врятувати більше життів», — сказав командувач.