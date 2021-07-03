У Євросоюзі набула чинності заборона на продаж одноразових товарів із пластику

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У Європейському Союзі набула чинності заборона на продаж одноразових товарів з пластику.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Це передбачено ухваленою у 2019 році директивою ЄС про заборону пластикового посуду. Заборона стосується одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та паличок, на яких тримаються надувні кульки. Також не можна більше продавати одноразові контейнери для їжі та для напоїв, виготовлені з пінопласту. Підприємці тепер мають переходити на альтернативи з переробних матеріалів на кшталт скла та металу.

Також забороненими для продажу будуть тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі чи з біорозкладного пластику. Аналогічними є правила і для одноразового посуду з паперу, який містить пластиковий шар чи вкритий пластиковою плівкою.