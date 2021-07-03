«Спроба осмислити українські реалії»: колишня речниця Зеленського Мендель опублікувала вступ до своєї книги
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images
Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель оприлюднила вступ до своєї книги. Вона зачитала уривок про те, як формувалася українська нація після розвалу СРСР під впливом російської та західної культур.
Відповідне відео Мендель оприлюднила у Facebook.
«Писати цю книжку було вкрай складно. Я бралася до неї не раз, прописувала по кілька десятків тисяч слів — і закінчувала проєкти», — зазначила вона.
Мендель зазначає, що у своїй книзі писала про «правду, яка витвережує».
- 1 липня колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що написала книгу. Вона також зазначила, що книга має вийти друком у липні. Назву книги, наклад і видавництво вона не уточнила, однак наголосила, що не платила за її видання.