«Спроба осмислити українські реалії»: колишня речниця Зеленського Мендель опублікувала вступ до своєї книги

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Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель оприлюднила вступ до своєї книги. Вона зачитала уривок про те, як формувалася українська нація після розвалу СРСР під впливом російської та західної культур.

Відповідне відео Мендель оприлюднила у Facebook.

«Писати цю книжку було вкрай складно. Я бралася до неї не раз, прописувала по кілька десятків тисяч слів — і закінчувала проєкти», — зазначила вона.

Мендель зазначає, що у своїй книзі писала про «правду, яка витвережує».