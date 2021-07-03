Через спеку в Канаді зафіксували різке зростання «випадкових смертей». Але влада запевняє, що погода стабілізується

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За останній тиждень аномальної спеки в Канаді зафіксували 719 випадкових смертей. Це ті смерті, що сталися раптово і несподівано, і цей показник втричі більший, ніж зазвичай за аналогічний період.

Про це пише The Guardian.

Як зазначила головний коронер провінції Британська Колумбія Ліза Лапойнт, саме спека призвела до такого зростання смертності. Низка смертей, зафіксованих за останній тиждень, сталися серед літніх людей, які жили самотньо у приватних будинках без достатньої вентиляції.

Вона також підкреслила, що правоохоронцям і медикам можуть знадобитися місяці, щоб встановити точну кількість смертей та їхні причини.

Однак Лапойнт повідомила, що наразі тенденція до смертності знижується, а спека поступово спадає.