Естонія відкрила кордони для вакцинованих туристів з України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Естонія дозволила в’їзд повністю вакцинованим туристам з України. Вона визнає усі вакцини, яким щеплюють у різних країнах світу.
Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Для подорожей українців відкрилася Естонія — в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС», — зазначив він.
На сайті МЗС вказано, що в’їзд в Естонію дозволений за умови повної вакцинації від коронавірусу — тобто після отримання обох доз. Діяти така вакцинація буде рік з дати щеплення другою дозою.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило, що вже готове видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.