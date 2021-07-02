Естонія відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Естонія дозволила в’їзд повністю вакцинованим туристам з України. Вона визнає усі вакцини, яким щеплюють у різних країнах світу.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Для подорожей українців відкрилася Естонія — в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС», — зазначив він.

На сайті МЗС вказано, що в’їзд в Естонію дозволений за умови повної вакцинації від коронавірусу — тобто після отримання обох доз. Діяти така вакцинація буде рік з дати щеплення другою дозою.