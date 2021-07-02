Україна та Кувейт відновлюють пряме авіасполучення

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Україна та Кувейт домовилися про відновлення прямого авіасполучення. Рейси виконуватимуться між містами Київ та Ель-Кувейт.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік, пише пресслужба МЗС.

«Вперше за багато років запускається прямий авіарейс Ель-Кувейт — Київ. Активізація ділових контактів та збільшення кількості іноземних туристів в Україні — серед пріоритетів української дипломатії на економічному напрямі. Сподіваюся, що вже ближчим часом, після послаблення карантинних обмежень у Кувейті, українські туристи також зможуть відвідати цю чудову країну», — зазначив він.

До України з Кувейту літатиме авіакомпанія Jazeera Airways. Вона виконуватиме рейси двічі на тиждень. З Києва літаки вирушатимуть у середу та суботу, а з Ель-Кувейту — у вівторок та п’ятницю.

Перший рейс запланований на 13 квітня. Але для українців в’їзд до Кувейту наразі заборонений через пандемію.