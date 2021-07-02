Обвинувачений у розгоні запорізького Майдану ексголова обласного МВС повернувся в Україну. Його зняли з розшуку
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Обвинувачений у розгоні запорізького Євромайдану ексголова обласного управління МВС Володимир Серба повернувся в Україну. 1 липня він зʼявився на засідання Жовтневого районного суду.
Як повідомляє «Радіо Свобода», Сербу зняли з розшуку, в якому він був з 2015 року.
Суд відпустив Сербу під особисте зобовʼязання — він повинен знаходитися за адресою проживання своєї сестри в Дружківці (Донецька область).
Адвокати потерпілих заявили, що оскаржать рішення і подали запити в СБУ та прокуратуриу про причини зняття Серби з розшуку.
Як зазначає Адвокатська дорадча група, Серба на суді пояснив причини своєї неявки тим, що не знав, що в розшуку. Про це він дізнався в березні 2020 року, але він не прийшов до суду через острах підхопити коронавірус. Його адвокат не ходив на засідання, оскільки нібито хворів. Сам Серга з 2015 року перебував у Ростові-на-Дону.
- Володимир Серба звинувачується в скоєнні масових заворушень, в злочині, скоєному групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, і в перевищенні влади або службових повноважень під час розгону мітингувальників під Запорізькій ОДА 26 січня 2014 року.
- Тоді силовики затримали близько 50 активістів і побили більше 100 осіб.
- У справі Серги також проходять колишній голова Запорізької ОДА Олександр Пеклушенко (був знайдений мертвим в березні 2014 роки) і ексголова Запорізької облради Віктор Межейко (в 2015 році отримав 5 років умовно).