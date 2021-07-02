Обвинувачений у розгоні запорізького Майдану ексголова обласного МВС повернувся в Україну. Його зняли з розшуку

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Обвинувачений у розгоні запорізького Євромайдану ексголова обласного управління МВС Володимир Серба повернувся в Україну. 1 липня він зʼявився на засідання Жовтневого районного суду.

Як повідомляє «Радіо Свобода», Сербу зняли з розшуку, в якому він був з 2015 року.

Суд відпустив Сербу під особисте зобовʼязання — він повинен знаходитися за адресою проживання своєї сестри в Дружківці (Донецька область).

Адвокати потерпілих заявили, що оскаржать рішення і подали запити в СБУ та прокуратуриу про причини зняття Серби з розшуку.

Як зазначає Адвокатська дорадча група, Серба на суді пояснив причини своєї неявки тим, що не знав, що в розшуку. Про це він дізнався в березні 2020 року, але він не прийшов до суду через острах підхопити коронавірус. Його адвокат не ходив на засідання, оскільки нібито хворів. Сам Серга з 2015 року перебував у Ростові-на-Дону.