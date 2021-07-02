Центр вакцинації у Києві переходить на щоденний режим роботи

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Matt Allworth / Flickr

Центр вакцинації від коронавірусу в Києві, створений на базі Міжнародного виставкового центру, переходить на щоденний режим роботи.

Про це пише пресслужба КМДА.

Він почне працювати у такому режимі з 5 липня. Щеплення робитимуть з 10:00 до 17:30.

«За останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 раза — зі 125 тисяч на початку червня до 344 тисяч наприкінці. При цьому кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже у 5,5 раза. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тож ми ухвалили рішення змінити графік роботи центру на щоденний», — зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Вона також нагадала, що під час вакцинації у центрі при собі потрібно мати телефон із повідомленням про запрошення на щеплення. Бажано мати й підписану декларацію із сімейним лікарем.