Каблуки на параді: у Міноборони відповіли на критику — туфлі з парадної форми не приберуть, але каблук буде нижче
- Автор:
- Костя Андрейковець
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АрміяInform
У Міністерстві оборони відреагували на критику через туфлі у курсанток на марші до Дня Незалежності. Відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.
Про це відомство повідомило у Facebook.
Міноборони зазначає, що туфлі як елемент парадної форми вписані у правила носіння форми. Відомство також опублікувало кілька фото з парадів в інших країнах, де військовослужбовиці теж марширують у взутті на підборах.
Нардеп «Слуги народу» Марина Бардіна повідомила, що обговорила ситуацію з міністром оборони Андрієм Тараном. Той запевнив її, що каблук на туфлях під час параду буде в рази нижчим, ніж на фото. Він буде таким, як на осінніх черевиках.
- 1 липня Міністерство оборони оприлюднило фотографії репетиції військового параду до 30-річчя Незалежності України. На них курсантки вчаться крокувати на підборах. У мережі це викликало критику й обурення.
- 2 липня група народних депутатів Верховної Ради обурилася через таку ситуацію та зажадала пояснень від міністра оборони Андрія Тарана. Також вони вимагали провести службове розслідування, а Тарану подарували на знак протесту жіночі туфлі.