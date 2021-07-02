Каблуки на параді: у Раді вимагають пояснень від міністра оборони — на знак протесту йому подарували туфлі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Група народних депутатів Верховної Ради обурилася планами випустити жінок-військовослужбовиць на підборах на марш до Дня Незалежності. Вони вимагають пояснень від міністра оборони Андрія Тарана.
Про це повідомляє «Українська правда».
Заступниця голови Ради Олена Кондратюк, виступаючи з трибуни, назвала ситуацію «лютим трешем». Її колеги обурилися тим, що «жінок перетворюють на карнавальних ляльок, які повинні розважати натовп». Також вони заявили про байдужість до стандартів НАТО і рівних прав.
Нардепи вимагають від Міноборони провести службове розслідування і доповісти, хто прийняв таке рішення і скільки коштів було витрачено на закупівлю підборів. Від міністра Тарана вимагають вибачень.
Сам Таран присутній у Раді. На знак протесту йому подарували туфлі на високих підборах.
- 1 липня Міністерство оборони оприлюднило фотографії репетиції військового параду до 30-річчя Незалежності України. На них курсантки вчаться крокувати на підборах. У мережі це викликало критику і обурення.