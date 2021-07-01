«Укрзалізниця» відновила курсування поїздів до Словаччини

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З 1 липня з України у Словаччину знову почали курсувати поїзди. Міжнародне залізничне сполучення торік зупиняли через ситуацію із коронавірусом.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Відновлено щоденне курсування поїздів № 960/961 та № 962/963 Кошице — Мукачево — Кошице.

Поїзд № 960 Кошице — Мукачево відправлятиметься о 09:08 за словацьким часом, о 12:00 буде прибувати в Чоп і о 14:00 за українським часом в Мукачево. У зворотному напрямку поїзд № 961 відправлятиметься о 14:48 і о 18:13 прибуватиме в Кошице.

Поїзд № 962 відправлятиметься з Кошице о 11:51, прибуватиме до Чопа о 14:51, а до Мукачева — о 16:53. Назад № 963 відправлятиметься з Мукачева о 18:16 і прибуватиме в Кошице о 21:33.

Також УЗ відновила курсування поїздів № 8862/8861 Кошице — Чоп і №8860/8863 Чиєрна-над-Тисою — Чоп.