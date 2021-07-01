Суд відмовив Брітні Спірс у звільненні від опікунства

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Marc E. / Flickr

Суд Лос-Анджелесу відхилив запит співачки Брітні Спірс про позбавлення її батька Джеймса Спірса статусу опікуна.

Також суд визнав Спірс «практично нездатною керувати своїми фінансовими ресурсами або протистояти шахрайству або неналежному впливу», пише Variety.

«Запит про негайне призупинення статусу Джеймса Спірса як єдиного опікуна після призначення компанії Bessemer Trust відхилений», — йдеться в судових документах.

У 2020 році приватну фінансову компанію Bessemer Trust включили до переліку опікунів Спірс, на підставі цього адвокати хотіли позбавити батька опікунства над Брітні, але не змогли.

При цьому за співачкою зберігається право подавати нові прохання.

Нещодавно Брітні Спірс уперше за довгий час виступила у суді, де заявила, що «опікунство позбавляє її права на життя», та вимагала зняти з неї опіку.