В Україні з 1 липня запрацював ринок землі

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Відсьогодні українці зможуть купувати та продавати сільськогосподарську землю, оскільки набув чинності закон про ринок землі.

Так, закон скасував дію мораторію, який з перервами тривав з 1917 року. Наразі сільгоспземля займає понад 70% території країни.

На першому етапі землю зможуть купувати тільки громадяни України, обсяг купівлі — не більше 100 гектарів, а з 1 січня 2024 року — максимальна площа буде збільшена до 10 тисяч гектарів.

Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть отримувати банки (як предмет застави), але протягом двох років після отримання вони повинні продати їх на земельних торгах.

Ціна продажу земельних ділянок не може бути меншою ніж 28 тисяч гривень за гектар. В Мінекономіки розраховують, що середня ціна купівлі землі становитиме 40—60 тисяч гривень за гектар.

Наразі допуск іноземців до ринку землі можливий тільки після проведення всеукраїнського референдуму, однак вони, як і раніше, можуть брати землю в довгострокову оренду.