Засновник інтернету продав його вихідний код у вигляді NFT-токена за $5,4 мільйона. Всі гроші підуть на благодійність

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Вихідний код Всесвітньої павутини (WWW) продали на онлайн-аукціоні Sotheby’s у вигляді невзаємозамінного токена за 5,4 мільйона доларів. Стартова ціна починалася з тисячі доларів.

Аукціонний дім назвав цей лот «одним із найбільш історично цінних цифрових артефактів, які коли-небудь були продані», повідомляє Sotheby’s.

Лот виставив на продаж сам засновник коду — Бернерс-Лі. Саме він у 1989 році створив засіб взаємодії та взаємозв’язку між мережевими ресурсами.

«Я, власне, і не сам вихідний код продаю — це зроблена мною картинка… того, як би виглядав вихідний код, якби він був написаний на стіні й підписаний мною», — зазначив Бернерс-Лі, пояснюючи, що відтепер інтернет не стане платним.

Анонімний покупець в межах лота отримає файли з вихідним кодом WWW, відео написання коду, лист від Бернерса-Лі й цифровий плакат із кодом, створений засновником Всесвітньої павутини.

А гроші з аукціону, за рішенням сім’ї Бернерса-Лі, підуть на благодійність.