У Франції туристи з «червоного списку» країн платитимуть 49 євро за тести на COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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Туристів, які відвідують Францію, з 7 липня зобовʼяжуть платити за тести на COVID-19.
Про це повідомив офіційний представник уряду Габріель Аттал в інтервʼю Les Echos, передає France24.
ПЛР-тест вартуватиме 49 євро, а тестування на антитіла — 29 євро.
Іноземним туристам, які прибувають з країн «червоного списку», необхідно показати негативний результат ПЛР або тест на антитіла, зроблений менш ніж за 48 годин до прибуття у Францію.
Однак після прибуття в країну туристи знову проходять тестування.
До країн «червоного списку» входять Афганістан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Рика, Індія, Мальдіви, Непал, Пакистан, Парагвай, Південна Африка, Шрі-Ланка, Суринам та Уругвай. Від 25 червня до списку додалися Намібія, Росія і Сейшельські острови.
Вакциновані туристи з цих країн повинні самоізолюватися протягом семи днів. Невакциновані також підлягають обовʼязковому 10-денному карантину.
Представникам інших країн не потрібно проходити тест на COVID-19 у Франції, якщо вони не хворі.