Мессі став вільним агентом. Його контракт з «Барселоною» закінчився
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
NurPhoto / Contributor / Getty Images
Аргентинський нападник Ліонель Мессі став вільним агентом, оскільки його контрактна угода з «Барселоною» закінчилася 1 липня.
Як повідомляє ESPN з посиланням на джерела, в клубі все ж впевнені, що підпишуть новий контракт з форвардом.
Однак про продовження угоди досі не було оголошено офіційно. Аргентинець зможе підписати новий договір з синьо-гранатовими, навіть будучи формально без команди.
Сам Мессі в ніч на 1 липня опублікував у своєму Twitter фото у формі Барселони і підписав його одним словом — «вірю».
Мессі захищає «Барселону» упродовж усієї карʼєри, з 2003 року. З синьо-гранатовими він 10 разів став чемпіоном Іспанії, виборов сім Кубків і вісім суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і тричі — Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.
У минулому сезоні іспанської Прімери Мессі взяв участь у 35 матчах, в яких забив 30 голів і виконав 11 результативних передач.
- Улітку 2020 року аргентинець вже хотів покинути клуб. Він послався на пункт в особистому контракті. Керівництво клубу вважало, що футболіст не може піти безкоштовно, оскільки він повідомив про вихід, порушуючи пункт договору, термін дії якого нібито сплив ще 30 травня. «Барселона» була готова відпустити гравця, але за рекордну суму — щонайменше 222 мільйони євро.