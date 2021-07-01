Мессі став вільним агентом. Його контракт з «Барселоною» закінчився

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Аргентинський нападник Ліонель Мессі став вільним агентом, оскільки його контрактна угода з «Барселоною» закінчилася 1 липня.

Як повідомляє ESPN з посиланням на джерела, в клубі все ж впевнені, що підпишуть новий контракт з форвардом.

Однак про продовження угоди досі не було оголошено офіційно. Аргентинець зможе підписати новий договір з синьо-гранатовими, навіть будучи формально без команди.

Сам Мессі в ніч на 1 липня опублікував у своєму Twitter фото у формі Барселони і підписав його одним словом — «вірю».

Мессі захищає «Барселону» упродовж усієї карʼєри, з 2003 року. З синьо-гранатовими він 10 разів став чемпіоном Іспанії, виборов сім Кубків і вісім суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і тричі — Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

У минулому сезоні іспанської Прімери Мессі взяв участь у 35 матчах, в яких забив 30 голів і виконав 11 результативних передач.