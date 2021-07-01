На аукціоні продали автомобіль принцеси Діани. Це був подарунок принца Чарльза на весілля

Новини

Twitter / Luxmy Gopal

У Великій Британії на аукціоні Essex продали автомобіль Ford Escort Ghia 1981 року випуску, який колись належав принцеси Діані. Це був подарунок принца Чарльза на весілля.

Про це пише BBC.

Автомобіль продали за 52 тисячі фунтів (72 тисячі доларів). Власниця цього авто понад 20 років тримала у секреті його походження. Вона була однією із фанатів королівської родини, а сам автомобіль потрапив у її власність приблизно у 2000 році. Жінка майже ним не користувалася і навіть друзям не розповідала про походження авто.

Twitter / Essex News

Автомобіль має оригінальну реєстрацію, 133 тисячі кілометрів пробігу, а також оригінальне лакофарбове покриття і оббивку.

Також в авто присутня копія талісману срібної жаби, яку принцесі Діані подарувала її сестра Сара.

Сам автомобіль Чарльз подарував Діані на весілля у 1981 році. Вона користувалася ним до серпня 1982 року.