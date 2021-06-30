Львів вдруге за тиждень накрила буря: дерева повалені, а електротранспорт не працює
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Львівської міської ради
Львів удруге за тиждень накрила сильна буря зі зливою. У місті повалило дерева, а електротранспорт припинив курсувати через пошкодження мереж.
Про це повідомили у Львівській міськраді, а фото та відео з місця події публікують місцеві жителі.
«За дорученням міського голови Львова в місті розпочинають працювати оперативні бригади з ліквідації наслідків негоди. Такі бригади створено в кожному районі міста. Також у мерії засідає штаб оперативного реагування, який прийме оперативні рішення щодо ліквідації усіх надзвичайних ситуацій, спричинених негодою», — зазначили там.
Заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк зазначила, що наразі районні адміністрації здійснюють об’їзди та моніторять ситуацію.
- У Львові вдень 25 червня пройшла потужна буря з дощем, яка повалила дерева, затопила вулиці та будинки. Негода також потрощила автомобілі, що були припарковані під деревами.