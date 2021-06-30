Зеленський запросив Папу Франциска відвідати Україну і нагадав про беатифікацію митрополита Шептицького

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну.

Про це стало відомо за підсумком телефонної розмови між лідерами двох держав.

Зеленський пригадав слова святого Папи Івана Павла ІІ, який вважав, що «Європа має дихати двома легенями: західною і східною», а Україна є невід’ємною «східною легенею» Європи. У контексті цих слів президент наголосив, що візит Папи до України – це «кисень, що так необхідний». «На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України», – зауважив президент. Він висловив переконання, що зустрічі Його Святості з українцями на українській землі стануть доленосною подією.

Він також зазначив, що Україна розраховує на взаємодію зі Святим Престолом і підтримку Папи Франциска у завершенні війни на Донбасі. Зеленський також підкреслив, що український народ чекає беатифікації митрополита Андрія Шептицького.