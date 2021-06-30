Російському телеведучому Кучері заборонили вʼїзд до України

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Facebook / Oskar Kuchera

Російському шоумену і телеведучому Оскару Кучері заборонили вʼїзд до України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Кучера прибув, маючи посвідку на проживання в Україні. Проте прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним тимчасово окупованого Криму.

«Сьогодні іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України, залишав Україну рейсом Київ — Варшава. Після оформлення його на виліт прикордонники на три роки заборонили порушнику в’їзд на територію нашої держави, згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», — зазначили в ДПСУ.

Також Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби з проханням анулювати Кучері посвідку, яка надає йому право на тимчасове проживання в Україні.

Прикордонники не називають імені порушника, проте видання «Українська правда» повідомляє, що йдеться саме про Кучеру.