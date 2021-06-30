У музеях Єгипту зʼявляться українські аудіогіди, а для туристів створять україномовну гарячу лінію

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Агентство з просування туризму Єгипту працює над створенням україномовної гарячої лінії для туристів з України.

Про це розповів міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані, передає «НВ».

За словами міністра, його відомство звернулося з відповідним запитом до Палати готельних компаній Єгипту, щоб «всюди в готелях, куди їздять українці, зʼявилася українська мова». Над впровадженням лінії працює Агентство з просування туризму. Аль-Анані очікує запуск лінії найближчим часом.

Крім цього, українська мова стане обовʼязковою для туристичної галузі Єгипту. Персоналу готелів, які приймають українських туристів, дано розпорядження дублювати всі інформаційні матеріали українською.

Також він розповів, що у всіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди.

У коментарі «Інтерфакс-Україна» він заявив, що запросив у українського посольства варіант оформлення аудіогіду через QR-код, який можна буде завантажувати і прослуховувати.

Аудіогід зʼявиться в музеях Шарм-ель-Шейху, Хургади, в музеї єгипетської цивілізації в Каїрі та в ще 20 нових музеях, які зараз створюються.

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