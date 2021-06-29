Бренд Кім Кардашʼян пошиє білизну для спортсменок олімпійської збірної США
- Автор:
- Олег Панфілович
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Бренд Skims американської моделі Кім Кардашʼян пошиє спідню білизну для жіночої збірної США на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо.
Про це Кардашʼян повідомила у Twitter.
«З 10 років я чула історії про Олімпійські ігри від свого вітчима, — написала Кім, маючи на увазі Кейтлін Дженнер. — Коли мені подзвонили і запросили Skims стати частиною американської команди на Олімпіаді, я згадала кожен момент, коли захоплювалася силою і енергією олімпійських спортсменів», — написала вона.
Колекція для спортсменок виконана відповідно до мінімалістичного стилю бренду. На одязі присутні логотип Team USA і американський прапор. У заяві компанії повідомляється, що всі спортсменки олімпійської команди отримають комплекти від Кардашʼян безкоштовно, а пересічні шанувальники зможуть придбати вподобані предмети з колекції в липні. Вона зʼявиться у продажу напередодні відкриття Олімпійських ігор, що заплановане на 23 липня.
- У травні 2020 року Кім Кардашʼян презентувала колекцію масок з лінійки білизни Skims. Хоча маски «відтінків шкіри» не є медичними і не захищають від інфекцій, їх миттєво розкупили.