ЄСПЛ визначив дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Anadolu Agency / Getty Images
Європейський суд із прав людини визначив дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії за війну на Донбасі та збиття пасажирського рейсу MH17 улітку 2014 року.
Про це йдеться на сайті суду.
«Засідання Великої Палати ЄСПЛ у справі Україна та Нідерланди проти Росії (nos. 8019/16, 43800/14 та 28525/20) призначено на 24 листопаду 2021 року», — зазначається у розкладі.
Нідерланди раніше подали окремий позов до ЄСПЛ проти Росії за збиття Boeing у небі над окупованим Донбасом, і суд вирішив об’єднати його з українським позовом.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає третьою стороною в позові Нідерландів до Росії в Європейський суд з прав людини за збиття малайзійського Boeing над Донбасом.
- У вересні 2019 року в Європейському суді з прав людини почалися слухання у справі «Україна проти Росії», яка стосується порушення прав людини у Криму.