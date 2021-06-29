ЄСПЛ визначив дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії

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Європейський суд із прав людини визначив дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії за війну на Донбасі та збиття пасажирського рейсу MH17 улітку 2014 року.

Про це йдеться на сайті суду.

«Засідання Великої Палати ЄСПЛ у справі Україна та Нідерланди проти Росії (nos. 8019/16, 43800/14 та 28525/20) призначено на 24 листопаду 2021 року», — зазначається у розкладі.

Нідерланди раніше подали окремий позов до ЄСПЛ проти Росії за збиття Boeing у небі над окупованим Донбасом, і суд вирішив об’єднати його з українським позовом.