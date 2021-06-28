Зеленський підписав закон про систему габаритно-вагового контролю. Він збільшує штрафи

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про систему габаритно-вагового контролю, який посилює штрафи за перевантаження на дорогах і порушення габаритів.

Про це повідомляється на сайті президента.

Закон закріплює можливість автоматичної фіксації порушень, повʼязаних із відсутністю документів при перевищенні вагових або габаритних обмежень. Також він дає можливість Укртрансбезпеці стягувати через суди плату за проїзд по автодорогах з транспортних засобів, які порушують габаритно-вагові норми.

Також документ вводить адмінвідповідальність за порушення безпеки, які зафіксовані автоматично або за допомогою зйомки. Він встановлює відповідальність вантажовідправника, як першої ланки у вантажних перевезеннях, і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

За перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів загрожує стягнення в 17 тисяч гривень, а для міжнародних перевезень — 34 тисячі грн. За перевищення вагово-габаритних нормативів від 5% до понад 30% штраф варіюється від 8,5 тисячі грн до 51 тисячі грн.

Документ, в першу чергу, спрямований на захист доріг від руйнування надміру навантаженими автомобілями.