Прем’єр Швеції подав у відставку після оголошення йому вотуму недовіри

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Facebook / Stefan Löfven

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен оголосив про свою відставку. Перед тим парламент оголосив йому вотум недовіри.

Про це пише видання The Local.

«Це було найважчим політичним рішенням з тих, які мені доводилося ухвалювати», — зазначив він.

Левен став першим шведським прем’єром, якому парламент висловив вотум недовіри. Після цього він мав два варіанти: або подати у відставку і надати можливість сформувати новий уряд, або оголосити дострокові вибори. Левен підкреслив, що обрав найкращий варіант для країни, тому що, на його думку, вибори під час пандемії проводити не варто.

Після відставки прем’єра спікер парламенту розпочне консультації з партіями про те, хто з них зможе об’єднатися в коаліцію та сформувати новий уряд.

«Я все ще відкритий для пропозицій очолити уряд, який [парламент] буде готовий підтримувати. Моя партія і я готові поділяти відповідальність і продовжувати вести нашу країну вперед разом з іншими конструктивними політсилами», — заявив Левен.