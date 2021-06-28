Україна святкує День Конституції. Рада зібралася на урочисте засідання, а Зеленський вніс законопроєкт про великий герб

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U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Flickr

У понеділок, 28 червня, Україна відзначає 25-річчя Конституції. Саме в цей день 1996 року Верховна Рада проголосувала за ухвалення Основного закону держави. На честь 25-річчя парламент проводить урочисте засідання.

Про це пише пресслужба Ради.

У засіданні парламенту беруть участь чинні нардепи та керівництво, а також президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із міністрами. Окремо на засідання були запрошені президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, керівники судової гілки влади, судді КСУ, голова Верховного суду, секретар РНБО, мер Києва, предстоятелі церков та очільники дипломатичних місій в Україні.

Під час свого виступу Зеленський повідомив, що Україна вже отримала від Швеції три копії найпершої української конституції — гетьмана Пилипа Орлика. Оригінал же привезуть на День Незалежності.

«Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже з ранку була виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде перебувати в Офісі президента. Третя — в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження. До тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика», — зазначив він.

Президент підкреслив, що оригінал Конституції, а також булави гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи можна буде побачити у Софійському соборі.

Окремо Зеленський анонсував, що подав до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про великий герб України.

«Я вношу проєкт законопроєкту про Великий державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України. Доповідати законопроєкт під час його розгляду в Раді буде перший президент Леонід Кравчук», — заявив президент.