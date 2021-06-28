У Чорному морі стартували міжнародні навчання See Breeze

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

У Чорному морі розпочинаються міжнародні військові навчання See Breeze. У них візьмуть участь рекордні 32 країни.

Про це пишуть ВМС США у своєму Twitter.

Під час навчань будуть відпрацьовуватися різні бойові сценарії, включаючи зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, протиповітряну оборону, взаємодію в ході спеціальних операцій, протичовнову активність, а також пошуково-рятувальні операції.

Навчання організовуються ВМС України та Шостим оперативним флотом США. Цього року у них візьмуть участь представники 32 країн.

Sea Breeze триватимуть з 28 червня до 10 липня 2021 року. До навчань залучать близько 5 тисяч військових та 32 кораблі.