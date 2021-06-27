На четвертий день після обвалення будинку в Маямі під завалами знайшли ще чотири тіла. Кількість жертв зросла до девʼяти

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У США кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в містечку Серфсайд біля Маямі (штат Флорида) зросла до девʼяти, зниклими безвісти вважаються 156 осіб.

В ніч на 27 червня з-під завалів дістали ще чотири тіла, пише Reuters.

Представники влади висловили надію, що деякі зі зниклих безвісти людей вижили в повітряних кишенях, які могли утворитися в уламках. Рятувальники досі шукають їх за допомогою собак, сонара, дронів та інфрачервоного сканування.

Над завалами уже не стоїть дим, оскільки вогонь уже повністю дотлів.

Мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава зазначила, що, крім тіл, під завалами ще знайшли людські останки.

Один з постраждалих помер у лікарні. Офіційна причина обвалення досі не встановлена.

«Нашим головним пріоритетом як і раніше є пошуково-рятувальні операції і порятунок всіх, кого ми можемо», — додала мер.