На четвертий день після обвалення будинку в Маямі під завалами знайшли ще чотири тіла. Кількість жертв зросла до девʼяти
- Автор:
- Софія Телішевська
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У США кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в містечку Серфсайд біля Маямі (штат Флорида) зросла до девʼяти, зниклими безвісти вважаються 156 осіб.
В ніч на 27 червня з-під завалів дістали ще чотири тіла, пише Reuters.
Представники влади висловили надію, що деякі зі зниклих безвісти людей вижили в повітряних кишенях, які могли утворитися в уламках. Рятувальники досі шукають їх за допомогою собак, сонара, дронів та інфрачервоного сканування.
Над завалами уже не стоїть дим, оскільки вогонь уже повністю дотлів.
Мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава зазначила, що, крім тіл, під завалами ще знайшли людські останки.
Один з постраждалих помер у лікарні. Офіційна причина обвалення досі не встановлена.
«Нашим головним пріоритетом як і раніше є пошуково-рятувальні операції і порятунок всіх, кого ми можемо», — додала мер.
- 24 червня біля Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.