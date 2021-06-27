У Британії глава МОЗ Метт Генкок подав у відставку через порушення соцдистанції — поцілунок із колегою

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Number 10 / Flickr

У Великій Британії Метт Генкок пішов з поста міністра охорони здоровʼя після того, як порушив правила соціального дистанціювання, поцілувавши колегу. Про це він заявив у відеозверненні, а деталі повідомляє BBC.

«Я був на зустрічі з премʼєр-міністром та подав у відставку з поста державного секретаря з питань охорони здоровʼя та соціального захисту. Я розумію величезні жертви, які принесли всі у цій країні, які принесли ви. Ті з нас, хто встановлює ці правила, повинні їх дотримуватися, і тому я повинен піти у відставку», — заявив Генкок, який пропрацював на цій посаді 3 роки.

У листі премʼєр-міністру він сказав, що уряд повинен бути чесним перед людьми. Також Генкок повторив свої вибачення за «порушення інструкцій» і вибачився перед своєю сімʼєю і близькими за те, що «змусив їх пройти через це».

Британський премʼєр-міністр Борис Джонсон прийняв відставку Генкока і сказав, що йому «шкода». Замість Генкока на посаді буде колишній міністр фінансів Саджид Джавід. Він сказав, що для нього «велика честь» бути призначеним міністром охорони здоровʼя «у цей критичний час». У 2018-2019 роках Джавід очолював МВС, а потім міністерство фінансів Сполученого Королівства. У лютому 2020 року він залишив цей пост і став членом палати представників у фракції консерваторів.

Саджид Джавід. Number 10 / Flickr

Нагадаємо, що таблоїд The Sun у пʼятницю, 25 червня, опублікував відео на якому одружений Генкок цілує та обіймає заміжню співробітницю свого офісу Джину Коладанджело (вона — директорка з комунікацій). Після цього кілька газет повідомили, що Генкок розірвав свій 15-річний шлюб з дружиною Мартою, а торі депутати та лейбористи закликали його звільнити.

Опозиція також вимагає розслідувати, коли саме він найняв співробітницю: до початку ймовірного роману між ними чи після.

Зазначимо, що Метт Генкок одружений і має троє дітей. Його помічниця Коладанджело — дружина Олівера Бонаса, який є мільйонером-засновником бренду чоловічого одягу Oliver Bonas.