Туреччина почала будівництво каналу «Стамбул», який зʼєднає Мармурове і Чорне моря

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У Туреччині сьогодні, 26 червня, закладено фундамент першого моста в рамках реалізації проєкту каналу «Стамбул», який зʼєднає Мармурове і Чорне моря. Канал стане альтернативою Босфору.

Про це повідомляє Anadolu.

Канал повинен розвантажити протоку Босфор, судноплавство в якому щорічно стає все більш інтенсивним. На рік нею проходить понад 43 тисячі кораблів, хоча за міжнародними угодами показник не повинен перевищувати 25 тисяч.

За прогнозами влади Туреччини, «Стамбул» мають закінчити через 6 років. Вартість проєкту оцінюється приблизно в $15 млрд. Протяжність нової водної артерії буде 45 км. Глибина каналу — 20,75 м, а ширина — 275 м. Вздовж каналу планують побудувати нові міста, зʼєднані шістьма мостами.

Anadolu

На канал «Стамбул» не буде поширюватися конвенція Монтре, яка діє щодо Босфору і Дарданелл. Ця конвенція дає Туреччині контроль над протоками в межах її кордонів і гарантує доступ для цивільних і військових судів, але дозволяє обмежувати доступ останнім.