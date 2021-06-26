У Британії випустили памʼятну монету на честь чоловіка королеви принца Філіпа

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Royal Family / Twitter

Міністерство казначейства Великої Британії оголосило про випуск памʼятної монети у пʼять фунтів стерлінгів, яка присвячена принцу Единбурзькому Філіпу, чоловіку королеви Єлизавети II, який помер у квітні цього року.

Про це повідомляє BBC.

Дизайн монети схвалив герцог ще у 2008 році. На монеті написано «Його Королівська Високість принц Філіп, герцог Единбурзький 1921—2021», її викарбував Королівський монетний двір. Монету створив художник Ян Ранк-Бродлі, вона є законним платіжним засобом, проте її розробили як колекційну та випустили обмеженим тиражем. Монету можна придбати тут.

«У день Збройних сил, ураховуючи визначну карʼєру принца Філіпа як морського офіцера, я гордий представити цю монету, яка є даниною памʼяті принцу Единбурзькому. Він десятиліттями служив народу і Її Величності Королеві», — сказав на спеціальній церемонії міністр казначейства Ріші Сунак.

The Royal Mint

Відповідно до королівської традиції номінал памʼятної монети — 5 фунтів стерлінгів. Її зазвичай використовують для відзначення таких моментів, як коронації або ювілеї.