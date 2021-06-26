У Британії випустили памʼятну монету на честь чоловіка королеви принца Філіпа
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Royal Family / Twitter
Міністерство казначейства Великої Британії оголосило про випуск памʼятної монети у пʼять фунтів стерлінгів, яка присвячена принцу Единбурзькому Філіпу, чоловіку королеви Єлизавети II, який помер у квітні цього року.
Про це повідомляє BBC.
Дизайн монети схвалив герцог ще у 2008 році. На монеті написано «Його Королівська Високість принц Філіп, герцог Единбурзький 1921—2021», її викарбував Королівський монетний двір. Монету створив художник Ян Ранк-Бродлі, вона є законним платіжним засобом, проте її розробили як колекційну та випустили обмеженим тиражем. Монету можна придбати тут.
«У день Збройних сил, ураховуючи визначну карʼєру принца Філіпа як морського офіцера, я гордий представити цю монету, яка є даниною памʼяті принцу Единбурзькому. Він десятиліттями служив народу і Її Величності Королеві», — сказав на спеціальній церемонії міністр казначейства Ріші Сунак.
Відповідно до королівської традиції номінал памʼятної монети — 5 фунтів стерлінгів. Її зазвичай використовують для відзначення таких моментів, як коронації або ювілеї.
- 9 квітня 2021 року помер принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II. Йому було 99 років. Герцога поховали у Віндзорі. Труну з тілом Філіпа везли на автомобілі Land Rover його власної розробки.