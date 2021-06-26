У Microsoft заявили про нові атаки хакерів з боку російської групи Nobelium

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Корпорація Microsoft повідомила, що зафіксувала нові хакерські атаки, які провело російське угруповання Nobelium.

Про це повідомляють Axios і Центр безпеки компанії.

За даними Microsoft, хакери атакували конкретних користувачів — ІТ-компанії, державні установи, неурядові організації, аналітичні центри, а також фінансові служби. Атаки були спрямовані проти користувачів з 36 країн, в основному зі США і Великої Британії.

Успішними з цієї серії стали три атаки. Всі інші цілі хакерів істотно не постраждали. У Microsoft додали, що повідомили про втручання всім, кого атакували. При цьому постраждав один компʼютер співробітника Microsoft — на ньому знайшли програму для крадіжки даних. Ймовірно, хакери отримали деякі дані з компʼютера, але зараз зламаний пристрій захищено.