У Microsoft заявили про нові атаки хакерів з боку російської групи Nobelium
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Pixabay
Корпорація Microsoft повідомила, що зафіксувала нові хакерські атаки, які провело російське угруповання Nobelium.
Про це повідомляють Axios і Центр безпеки компанії.
За даними Microsoft, хакери атакували конкретних користувачів — ІТ-компанії, державні установи, неурядові організації, аналітичні центри, а також фінансові служби. Атаки були спрямовані проти користувачів з 36 країн, в основному зі США і Великої Британії.
Успішними з цієї серії стали три атаки. Всі інші цілі хакерів істотно не постраждали. У Microsoft додали, що повідомили про втручання всім, кого атакували. При цьому постраждав один компʼютер співробітника Microsoft — на ньому знайшли програму для крадіжки даних. Ймовірно, хакери отримали деякі дані з компʼютера, але зараз зламаний пристрій захищено.
- У травні Microsoft також повідомляла про атаки з боку Nobelium, яку повʼязують зі спецслужбами Росії. Ймовірно, вона стоїть і за атаками на клієнтів програмного забезпечення компанії SolarWinds, через яке хакери атакували американські структури в 2020 році.