На місці річкового вокзалу в Києві відкриють американський університет «світового рівня»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Києві відкриють заклад вищої освіти американського зразка. Проєкт створили в партнерстві з Університетом штату Аризона (ASU).
Про це повідомили депутат Київради від фракції УДАР Дмитро Білоцерковець і посольство США у Києві.
«Наші діти, які хочуть здобути західну освіту, але не завжди мають можливість поїхати за кордон, скоро отримають таку можливість у Києві. Незабаром у місті з’явиться університет світового рівня — American University Kyiv. Проєкт створений у партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який є одним з найкращих серед університетів США», — повідомив Білоцерковець.
Новий виш розташовуватиметься в будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі. До проєкту залучали низку українських і американських інвесторів, серед яких і колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
Після реставрації історичної будівлі університет прийме перших студентів, орієнтовно, у наступному навчальному році.
- У кінці травня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому має розпочатися 1 жовтня 2023 року.
- Пізніше він сказав, що у президентському університеті найкращим викладачам платитимуть 4 тисячі доларів або євро.