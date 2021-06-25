На місці річкового вокзалу в Києві відкриють американський університет «світового рівня»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Києві відкриють заклад вищої освіти американського зразка. Проєкт створили в партнерстві з Університетом штату Аризона (ASU).

Про це повідомили депутат Київради від фракції УДАР Дмитро Білоцерковець і посольство США у Києві.

«Наші діти, які хочуть здобути західну освіту, але не завжди мають можливість поїхати за кордон, скоро отримають таку можливість у Києві. Незабаром у місті з’явиться університет світового рівня — American University Kyiv. Проєкт створений у партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який є одним з найкращих серед університетів США», — повідомив Білоцерковець.

Новий виш розташовуватиметься в будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі. До проєкту залучали низку українських і американських інвесторів, серед яких і колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Після реставрації історичної будівлі університет прийме перших студентів, орієнтовно, у наступному навчальному році.