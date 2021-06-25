«Довженко-Центр» сформував рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів. Перемогли «Тіні забутих предків» Параджанова
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кинопоиск
Національний центр Олександра Довженка презентував свій рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів.
Відповідний рейтинг розмістили на сайті центру.
Рейтинг формувався на основі опитування 70 кінокритиків. Кожен з них формував свій перелік із 10 найкращих фільмів, а потім під час підрахунку загальних результатів враховувалася кількість згадувань фільму та його місце в особистих рейтингах кожного кінокритика.
«Це спроба нарешті сформувати канон того, чим є і чим було українське кіно протягом понад ста років свого існування. Фактично це список стрічок, рекомендованих до перегляду всім, хто цікавиться українським кінематографом», — зазначив керівник кіноархіву «Довженко-Центру», співкоординатор проєкту Олександр Телюк.
Перше місце посіла стрічка режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», яка була знята у 1964 році. Також у трійку найкращих увійшли «Земля» Олександра Довженка (1930 рік) та «Людина з кіноапаратом» Дзиґи Вертова (1930 рік).
Загалом перелік 10 найкращих має такий вигляд:
- «Тіні забутих предків» (1964), Сергій Параджанов;
- «Земля» (1930), Олександр Довженко;
- «Людина з кіноапаратом» (1930), Дзиґа Вертов;
- «Племʼя» (2014), Мирослав Слабошпицький;
- «Камінний хрест» (1968), Леонід Осика;
- «Астенічний синдром» (1989), Кіра Муратова;
- «Польоти уві сні та наяву» (1982), Роман Балаян;
- «Білий птах з чорною ознакою» (1970), Юрій Іллєнко;
- «Довгі проводи» (1971), Кіра Муратова;
- «Вавилон ХХ» (1979), Іван Миколайчук.
Найдавнішим фільмом, який увійшов у топ-100, стала стрічка «Ордер на арешт» (58 місце) Георгія Тасіна, яку відзняли в 1926 році. А найсучаснішим — фільм «Земля блакитна ніби апельсин» (34 місце) Ірини Цілик, який презентували в 2020 році.