Відсторонені рішенням РНБО львівські митники повернулися на свої посади
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- Костя Андрейковець
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Марієнко Андрій / УНІАН
Відсторонені рішенням Ради нацбезпеки і оборони львівські митники повернулися на свої посади. Перевірка не виявила в їхніх діях порушень.
Про це повідомляє Zaxid.net.
У квітні після рішення РНБО в різних областях відсторонили близько 100 митників, зокрема 46 працівників Галицької митниці. Саме вони в повному складі повернулися до роботи.
У Державній митній службі заявили, що більшість дисциплінарних проваджень закриті через відсутність порушень. На Галицькій митниці закрили абсолютно всі провадження.
- 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 11 — російських). За його словами та розрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень — їх недоотримав державний бюджет. З них 100 мільярдів — унаслідок неефективної роботи митниці.
- За результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.
- 15 червня Державне бюро розслідувань затримало двох співробітників Галицької митниці, яких підозрюють у хабарництві. Для затримання довелося провести силову спецоперацію.