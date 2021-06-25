Відсторонені рішенням РНБО львівські митники повернулися на свої посади

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Марієнко Андрій / УНІАН

Відсторонені рішенням Ради нацбезпеки і оборони львівські митники повернулися на свої посади. Перевірка не виявила в їхніх діях порушень.

Про це повідомляє Zaxid.net.

У квітні після рішення РНБО в різних областях відсторонили близько 100 митників, зокрема 46 працівників Галицької митниці. Саме вони в повному складі повернулися до роботи.

У Державній митній службі заявили, що більшість дисциплінарних проваджень закриті через відсутність порушень. На Галицькій митниці закрили абсолютно всі провадження.