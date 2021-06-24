Верховний суд Японії підтвердив, що у подружжя має бути одне прізвище. ООН закликала змінити ці закони

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Верховний суд Японії постановив, що закони, які зобовʼязують японські пари вибирати одне прізвище, є конституційними. Відповідне рішення він ухвалив на основі позовів трьох пар, які хотіли зберегти свої прізвища після шлюбу.

Про це повідомляє CNN.

Пари стверджували, що ці норми закону носять дискримінаційний характер. Це не перший раз, коли виникають дебати на цю тему — у 2015 році Верховний суд відхилив аналогічний позов, поданий пʼятьма позивачами, які хотіли, аби дружини зберегли своє дівоче прізвище.

Закон ХІХ століття не вказує, хто саме з подружжя повинен змінити прізвище, але переважна більшість жінок бере прізвище свого чоловіка. Експерти з гендерної рівності та комітет Організації Обʼєднаних Націй назвали ці закони застарілими і закликали до зміни.