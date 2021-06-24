Центр Разумкова: Зеленський — лідер електоральних симпатій, до Ради пройшли б 5 партій
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба президента України
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський: за нього проголосували б 22% з усіх опитаних або 32% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.
Про це йдеться у дослідженні Центру Разумкова.
За Порошенка мають намір голосувати відповідно 11% і 17% опитаних, а за Юрія Бойка — 9% і 13%. За лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко — 7% і 10%, а за очільника «Сили і честі» Ігоря Смешка — відповідно 4% і 7%.
Зеленський у випадку суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Порошенко — відповідно 20% і 40%.
Що стосується виборів до Верховної Ради, то якби вони відбулись найближчим часом, до неї пройшли б 5 партій, які змогли подолати 5% барʼєр. Найбільшу підтримку виборців отримала б «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився із вибором). За партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію «Опозиційна платформа — За життя» — 10% і 15%, за «Батьківщину» — 7% і 10,5%, а за партію Смешка «Сила і Честь» — 4% та 6%.
Що стосується партії «Голос», то її підтримує 1% виборців з обох категорій.
Дослідження проводили з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Всього опитали 2 018 людей віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Криму та територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
- Згідно з опитуванням КМІС, рейтинг президентської партії «Слуга народу» за останні два місяці зріс на понад 5% — наразі за неї готові проголосувати 21,3% з тих, хто визначився з вибором і піде на вибори. У президентському рейтингу лідером залишається Володимир Зеленський. За останні місяці його підтримка зросла майже на 10% і становить 31,4% серед тих, хто визначився і буде голосувати.