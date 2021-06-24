Міністр Ляшко: В Україні всіх новонароджених перевірятимуть на генетичні захворювання

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В Україні всіх новонароджених перевірятимуть на генетичні захворювання за допомогою неонатального скринінгу.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає «Укрінформ».

«Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширяємо перелік цих захворювань з чотирьох, які у нас були, до двадцяти одного. Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя», — сказав Ляшко.

Міністр додав, що пари при плануванні дитини зможуть пройти сімейний скринінг. Він допоможе оцінити ризики виникнення генетичних захворювань у майбутніх дітей.

Ляшко зазначив, що окремо міністерство приділятиме увагу дитячій смертності, якості допомоги з народження і в період вагітності матері.