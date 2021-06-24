Київ і сервіси прокату електросамокатів домовились про обмеження швидкості і не тільки. Ось що передбачає меморандум

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УНІАН

Оператори прокату електросамокатів разом із Київською міською державною адміністрацією 24 червня підписали меморандум, який, серед іншого, передбачає обмеження швидкості.

Про це «Бабелю» повідомили у КМДА.

Меморандум передбачає:

зменшення максимальної швидкості з 30—35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах швидкість сягатиме не більше 14 км/год;

установка спеціального ідентифікаційного номера на кожний самокат;

страхування користувачів на суму від 100 тисяч гривень на випадок нещасних випадків та травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду завдану майну третіх осіб.

Заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Костянтин Усов додав, що буде запроваджено спеціальний перелік зон, де забороняється пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких — Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

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Крім того, мають впорядкувати точки ранкового старту: 1 025 точок по всіх районах Києва. Будуть чітко затверджені паркомісця на 5 і 10 самокатів — і лише з них самокати мають стартувати. Так у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять будь-де.

Від міста документ підписав Усов, а з іншої сторони підписи поставили представники усіх семи компаній, що сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у Києві: Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet та Vzhooh.

Bikenow.com.ua / Facebook

Тепер по Києву їздить майже 4 тисячі прокатних електросамокатів, і до кінця року їх очікується до 7 тисяч. Меморандум буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності. Документ набуває чинності з дня підписання, тобто з 24 червня.