Посол: Україна та Китай працюють над запровадженням безвізового режиму
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Henry & Co. / Unsplash
Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун розповів, що обидві країни працюють над запровадженням безвізового режиму.
Про це пише Інтерфакс.
«Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною», — повідомив посол.
За його словами, така угода значно спростить подорожі для українських та китайських туристів, а також сприятиме взаєморозумінню між обома країнами.
- У березні Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю. У березні також почав діяти безвіз з Гренадою і заморськими територіями Нідерландів.
- До цього Україна підписала угоду про безвізовий режим з карибською країною Сент-Вінсент і Гренадини, яка входить до Співдружності націй, її очолює королева Великої Британії.