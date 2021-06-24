Посол: Україна та Китай працюють над запровадженням безвізового режиму

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Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун розповів, що обидві країни працюють над запровадженням безвізового режиму.

Про це пише Інтерфакс.

«Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною», — повідомив посол.

За його словами, така угода значно спростить подорожі для українських та китайських туристів, а також сприятиме взаєморозумінню між обома країнами.