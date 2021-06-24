У Маямі обрушилася житлова багатоповерхівка. Під завалами чутно голоси людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У передмісті американського Маямі в містечку Серфсайд обрушилася частина 12-поверхового житлового будинку Champlain Towers.
Про це повідомляють Miami Herald і CNN.
Обвалення сталося о другій ночі за місцевим часом. На місці проводиться масштабна рятувальна операція, в якій беруть участь 80 розрахунків рятувальників.
У заваленій частині будинку, який був побудований в 1981 році, можливо, перебувало близько 50 людей. Всього в будівлі понад 130 квартир.
Рятувальники поки повідомили про декількох постраждалих і одного загиблого. Під завалами чують голоси людей.
Мешканців уцілілої частини будівлі вже переселили в місцевий громадський центр.
- 10 червня в південнокорейському місті Кванджу пʼятиповерхова будівля обвалилася на автобусну зупинку, через що на місці загинули 9 осіб і ще 25 осіб отримали поранення. Будівля обрушилася на зупинку, коли до неї підʼїхав автобус із людьми.