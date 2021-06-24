У Маямі обрушилася житлова багатоповерхівка. Під завалами чутно голоси людей

Новини

У передмісті американського Маямі в містечку Серфсайд обрушилася частина 12-поверхового житлового будинку Champlain Towers.

Про це повідомляють Miami Herald і CNN.

Обвалення сталося о другій ночі за місцевим часом. На місці проводиться масштабна рятувальна операція, в якій беруть участь 80 розрахунків рятувальників.

У заваленій частині будинку, який був побудований в 1981 році, можливо, перебувало близько 50 людей. Всього в будівлі понад 130 квартир.

Рятувальники поки повідомили про декількох постраждалих і одного загиблого. Під завалами чують голоси людей.

Мешканців уцілілої частини будівлі вже переселили в місцевий громадський центр.