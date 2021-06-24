Історія африканки, яку хотіли внести до Книги рекордів Гіннеса після народження 10 дітей, виявилася вигадкою. Вона навіть не була вагітна

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Мешканка Південної Африки, 37-річна Госіаме Сітхол, яка нібито народила одразу 10 дітей, навіть не була вагітна.

Про це з посиланням на владу південноафриканської провінції Гаутенг пише The South African.

«Лікарі зʼясували, що Сітхол останнім часом дітей не народжувала. Крім того, було встановлено, що останнім часом вона не була вагітна», — наголошується в заяві уряду.

Також зазначається, що жінку відправили до психіатричної лікарні.

«Спочатку її мали протримати в лікарні 72 години, але після завершення попереднього обстеження в понеділок, 21 червня, лікарі рекомендували залишити її в лікарні ще на 7 днів для спостереження згідно із законом про психічне здоровʼя», — додали в уряді.

Адвокат жінки Рефіло Мокоена заявила, що Сітхол «нині утримують проти її волі», і запевнила, що звернеться до суду, щоби її відпустили.

Зауважимо, в інтернеті раніше з’явилося фото жінки з великим животом, наразі невідомо, в який спосіб були зроблені ці кадри. Рідні Сітхол поки що не підтвердили, що жінка справді стала багатодітною матір’ю. Імовірний батько дітей декілька разів намагався відвідати жінку і новонароджених, але вона відмовлялася розповідати, де вона перебуває і в якому стані немовлята.

Окрім цього, влада Гаутенгу збирається подати до суду на журналіста сайту Pretoria News (входить до медіахолдингу Independent Group) Піта Рампеді, який написав про «народження десяти немовлят».

У своєму листі до головного редактора Independent Media, який цитує TimesLIVE, Рампеді перепросив за «репутаційні збитки», яких ця історія завдала «групі, компанії та моїм колегам загалом».

«Я довіряв джерелам, тому що познайомився з ними за кілька місяців. У них не було причин брехати мені про вагітність. Для мене це була історія свята. Тому я не вимагав документальних доказів вагітності, таких як, наприклад, скани та медичні карти, як я зазвичай роблю з журналістськими розслідуваннями. Я подумав, що тут нема чого досліджувати», — заявив він.

Водночас журналіст на своїй сторінці у Twitter запевняє, що «жінка була вагітна і народила», але не може підтвердити «точне місце, де Сітхол народила, а також місцеперебування і стан здоровʼя дітей».